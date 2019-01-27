وادي دجلة ضد الأهلي .. الأحمر يتسلح بالتاريخ

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد “بتروسبورت”، مساء يوم الاثنين، مباراة وادي دجلة ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري لكرة القدم.

ولعب وادي دجلة ضد الأهلي13 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وتمكن الفريق الدجلاوي من تحقيق الفوز على أبناء القلعة الحمراء في مواجهة واحدة حتى الآن.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الفوز بـ9 مباريات سابقة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات، وذلك قبل مباراة وادي دجلة ضد الأهلي في الجولة الـ20.

وتعود أول مواجهة لفريق وادي دجلة ضد الأهلي في منافسات الدوري المصري لكرة القدم إلى شهر سبتمبر عام 2010، حينما فاز الفريق الأحمر بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة آخر مباراة جمعت الفريقين، في أغسطس 2018.

وقبل مباراة وادي دجلة ضد الأهلي غدًا، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في تسجيل 14 هدفًا في شباك الفريق الدجلاوي، فيما اهتزت مرماه بـ5 أهداف فقط.

وكان أكبر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في مباريات وادي دجلة ضد الأهلي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، في شهر يوليو عام 2015، حينما فاز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة وادي دجلة ضد الأهلي غدًا، وهو يملك 30 نقطة من 15 مباراة، مُحتلًّا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما يقع الفريق الدجلاوي المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.