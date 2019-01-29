وادي دجلة ضد الأهلي .. جونياس يُثير غضب جماهير الأحمر

المواطن - مروة نبيل

أثار اليوناني تاكيس جونياس جدلًا بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، على ملعب “بتروسبورت”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وانتهت مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بالأمس، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية والتونسي علي معلول، وأحرز محمد هلال هدف الفريق الدجلاوي.

وأكد جونياس أن تراجع أداء وادي دجلة ضد الأهلي خلال أحداث الشوط الأول، بسبب عدم خوض أي مباراة لمدة شهر، ثم العودة لاستئناف مباريات الدوري المصري لكرة القدم مرة أخرى أمام فريق قوي.

وأشار جونياس إلى أن أداء وادي دجلة ضد الأهلي أول 25 دقيقة كان سيئًا، إلا أن الفريق الدجلاوي انتفض، وقدم مستوى جيدًا في الشوط الثاني، ولكنه خسر المباراة.

وشدد جونياس على أن ركلة الترجيح التي حصل عليها الأحمر، وسجل منها الهدف الثاني في مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بالأمس، كانت خطأ لصالح الفريق الدجلاوي قبل احتساب الحكم اللعبة للقلعة الحمراء.

وأوضح جونياس أن خسارة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مؤلمة بهذه الطريقة، خاصة أن فريقه قدم أداءً قويًا، مؤكدًا أنه جعل الأهلي يبدو صغيرًا في هذه المواجهة، وطالب جهازه الفني باحترام اسم وتاريخ القلعة الحمراء، بسبب المشادة بعد اللقاء.

وكانت مشادة قد نشبت بين الجهازين الفنيين بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بالأمس، إلا أن مدير الكرة بالأحمر، سيد عبدالحفيظ تدخل سريعًا، ما دفع جونياس لإطلاق هذه التصريحات التي أثارت غضب الجماهير.

وانتقد نجم الأحمر والمنتخب المصري السابق، عماد متعب تصريحات جونياس بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بالأمس، وقال: “تصريحات جونياس مرفوضة تمامًا.. عيب الكلام ده الأهلي مش فريق صغير”.