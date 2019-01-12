واشنطن: إيران تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأمامها خياران

المواطن - الرياض

أكد المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​، برايان هوك، أن الولايات المتحدة الأميركية​ ستمارس ضغوطًا أكبر على إيران، التي هي العنصر الأساسي في زعزعة استقرار ​الشرق الأوسط​.

وشدد هوك على ضرورة أن يوقف النظام الإيراني​ سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة، أو عليه مواجهة ضغط اقتصادي أكبر.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن “إيران تنفق المليارات على دعم الموالين لها في المنطقة، وأن دولًا عدة حول العالم تتصدّى للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار”.

وأوضح أن “انسحاب القوات الأميركية من ​سوريا​ لن يمنعنا من التركيز على مواجهة إيران”، مضيفًا أن طهران تعمل على مفاقمة النزاع في ​اليمن​، وأن واشنطن تدعم ​المملكة في الدفاع عن نفسها ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.