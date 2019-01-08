واشنطن: مهمة أنتوني زيني كانت دعم مفهوم تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي

المواطن - متابعة

أكدت واشنطن أن مهمة المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية أنتوني زيني، كانت دعم مفهوم تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي.

وقدم المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية أنتوني زيني استقالته من منصبه، بعد أن “أدرك عجزه” عن المساعدة في حل الأزمة، بحسب شبكة “سي بي إس نيوز”.

وأوضح زيني، وهو جنرال متقاعد من قوات مشاة البحرية الأمريكية والرئيس الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية، سبب استقالته في حديث لـ”سي بي إس نيوز” بالقول: إنه أدرك أنه لا يستطيع المساعدة في حل الأزمة.

وأضاف زيني أنه شعر أيضًا بعدم جدوى مشاركته في بلورة التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط، وهو تحالف أمني على غرار حلف شمال الأطلسي، الذي طُلب منه تقديمه إلى القادة الإقليميين؛ لأن مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية يروجون له.