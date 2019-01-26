والد فتاة الفرعاء المفقودة : تعاني من المس .. أرجوكم ساعدونا في البحث عنها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وجه والد فتاة الفرعاء المفقودة المواطن علي محمد الفيفي نداء استغاثة إلى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتوجيه الجهات الأمنية للمساعدة في البحث عن ابنته المفقودة منذ أسبوع وتدعى “عزيزة ” التي خرجت من منزل عائلتها صباح الأحد.

وأوضح الفيفي أن ابنته تعاني شيئاً من المس وهو الذي أخرجها من المنزل وتم مشاهدتها عند محطة الفرعاء حوالي الساعة الثامنة صباحاً واتجهت إلى المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد حسب كلام شهود عيان لوالدها وحسب ما رصدته إحدى كاميرات المراقبة في المحطة.

وهرع جميع أهالي الفرعاء في البحث عنها بشكل يومي منذ اختفائها حتى إعداد هذا الخبر .

ويأمل والدها من أي شخص يعرف عنها أو شاهدها إبلاغ الجهات الأمنية.