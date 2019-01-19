وتستمر المغامرة.. ياني لجمهوره: انتظروني في شتاء طنطورة

المواطن - العلا

أكد الفنان والموسيقار العالمي ياني، أنه سينطلق خلال بضعة أيام في رحلة أخرى وصفها بالمثيرة جدًّا، والتي ستبدأ من السعودية لتأخذه إلى أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوم “عيد الحب”، ثم تستمر إلى باكستان.

واستطرد ياني، من خلال فيديو نشره على حسابه في “تويتر” بعنوان “وتستمر المغامرة..”، شارحًا تفاصيل رحلته الفنية، حيث تحدث عن مشاركته المرتقبة في مهرجان “شتاء طنطورة” المقام بمدينة العلا، والتي وصفها ياني بأنها منطقة معلنة من قبل منظمة اليونيسكو بأنها منطقة تاريخية، بحسب ما نقلت “العربية”.

وأعرب ياني عن سعادته لزيارته المكان الذي وصفه بأنه “رائع وأخاذ ويحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، منقوشة على حوائط المكان، الذي سيفتح للزيارات العامة في المستقبل القريب”.

وأضاف أنه يعلم بأنه ستُتاح له الفرصة للتجول في المكان، قائلًا: إنه “يشعر بقشعريرة لمجرد التفكير في التواجد في مثل هذه المنطقة”، متعهدًا لجمهوره بأنه سيأخذهم جميعًا معه في تلك الجولة كما اعتاد دائمًا.

وقال ياني: إنه يشعر بالفخر لأنه سيقدم عرضًا في ذلك المهرجان، مشيرًا إلى أن مهرجان “شتاء طنطورة” استضاف بالفعل مجموعة من الفنانين الكبار، وهو سوف يختتم العروض.

ولفت إلى أنه قام بإعداد مقطوعة موسيقية خصيصًا لهذه المناسبة وسوف يهديها للسعوديين ولأصدقائه الذين وصفهم بـ”الكثيرين هناك”، مشيرًا إلى أنه أصبح مقربًا من بعضهم منذ أن زار السعودية مؤخرًا.

وأضاف: “أريد أن أذكرهم برؤية 2030.. حلمهم.. أملهم في كيف ستصبح بلادهم.. لذا سأهدي لهم هذه المقطوعة المخصوصة التي لم أقدمها أمام الجمهور من قبل”، مشيرًا إلى أنه قام بتجهيزها أثناء تجواله بين 60 دولة مختلفة، حيث استوحى الفكرة واستمد الدافع لتأليف هذه المقطوعة من الجماهير أنفسهم.

وكشف أنه قرر أن يسميها: “عندما يتحقق الحلم When Dream Comes True “، والذي يرى أنها مناسبة جدًّا لمنطقة العلا، معربًا عن تفاؤله بأنها ستذكر السعوديين وتشجعهم على المضي قدمًا لتحقيق رؤيتهم وحلمهم.