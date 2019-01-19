وجنات الرهبيني تكشف رحلتها بين عالم الفن وبيع الكبدة: عملت لتربية أطفالي

المواطن - الرياض

كشفت الفنانة السعودية وجنات الرهبيني عن بيعها وجبات الكبدة منذ 32 عامًا على عربة في الطرقات، إلى جانب عملها في التمثيل والإعلام.

وقالت وجنات الرهبيني: إنها تقدم في جدة وجبات الكبدة، على الطريقة الحجازية في كل شهر رمضان، وتذهب بشكل يومي إلى المسلخ لانتقاء الكبدة الطازجة، متابعةً: “كنت أمتلك كافتيريا قرب الجوازات في الكندرة، واستعنت بها في تربية أبنائي، كانوا يدرسون في أرقى مدارس جدة الأهلية، ولم أفكر أن أطلب المساعدة من أي شخص”.

وشددت وجنات الرهبيني على أنها فضلت العمل المزدوج من أجل تربية أطفالها وعدم التخلي عنهم بعد طلاقها، مضيفةً أنها من أسرة غنية، لكن على ما يبدو خلافات الإرث مع زوجة والدها بعد وفاته، وقفت في درب حصولها على الراحة المادية.

ولفتت وجنات الرهبيني إلى أنها “تعرضت للكثير من المضايقات في تلك الفترة التي عملت فيها قرب مقر الجوازات في الكندرة، ولكن أمير منطقة مكة المكرمة، آنذاك كان يقف بجانبي، إذ استخرج لي بطاقة عدم تعرض، وبالفعل استكملت عملي بشرف، وقمت بتعليم أبنائي، والآن أصغرهم مبتعث على حساب الدولة”.

ووجنات الرهبيني ولدت في 13 مايو 1951، وهي ممثلة سعودية من أصل مصري، ولدت وعاشت في مدينة جدة غرب المملكة، وتعتبر من أوائل الممثلات السعوديات؛ حيث بدأت في عام 1976 خلال مسلسل بعنوان قناديل مع الفنان أحمد قنديل، واستمرت بالعمل الفني خلال الأعمال الإذاعية والتلفزيونية.

وشاركت وجنات الرهبيني في السينما خلال فيلم “شعلة لا تنطفئ”، واشتهرت خلال سهرة تلفزيونية حملت عنوان “الإيدز” مع الفنان عبدالله السدحان وناصر القصبي وذلك عام 1985، ثم شاركت في مسلسل طاش ما طاش بموسمه السادس واشتهرت بشخصية قدمتها خلاله، واستمرت بالعمل الفني عملت بالعديد من الأعمال الفنية ما بين السعودية والإمارات.