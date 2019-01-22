وجوه نسائية شابة تلتقي في الرياض وأبوظبي لتصوير المسلسل السعودي الجديد “بنات الملاكمة”‎

المواطن - الرياض

في إطار التعاون المستمر بين شركة “O3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي” المندرجة تحت مظلة “Studios MBC” وtwofour54 أبوظبي، أنهى المخرج سمير عارف تصوير الدراما السعودية الجديدة “بنات الملاكمة”، وهي أولى تجارب التأليف الدرامي للكاتبة الشابة أفنان القاسمي، وبطولة نخبة من الممثلات الشابات اللواتي اشتهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمشاركة مجموعة من الممثلين المخضرمين.

أمضى فريق المسلسل نحو شهرين من التصوير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين الأحياء والمنازل ومواقع التصوير المناسبة للسياق الدرامي، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية لإنجاز المرحلة الثانية من العمل، وتحديداً في العاصمة الرياض. بدورها، قامت twofour54 أبوظبي كعادتها بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز العمل على أفضل صورة، إذ قدمت الخدمات الإنتاجية التي شملت عمليات الإنتاج وما بعد الإنتاج في مرافقها الحائزة على العديد من الجوائز. كما استفاد العمل الدرامي من برنامج الحوافز التابع للجنة أبوظبي للأفلام والذي يقدم استرداداً نقدياً بنسبة 30% من إجمالي تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54: “يتميّز هذا العمل الدرامي بتركيزه على المواهب العربية الشابة سواء أمام الكاميرا أم خلفها، خصوصاً أن الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً يمثلون نحو 65% من إجمالي سكّان الدول العربية، لذا فمن الضروري رعاية المواهب المحلية والعمل على تطوير مهاراتها من أجل ضمان صناعة محتوى يلبي تطلعات الجمهور المحلي ويحظى باهتمام عالمي”.

وأضافت قائلةً: “أنا سعيدة للغاية بمواصلة الشراكة التي تجمعنا للمرة الرابعة مع ’O3 للإنتاج’، حيث شيّدنا معاً موقعي تصوير في المرافق التصوير التابعة لنا في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، كما أنتجنا أربعة أعمال درامية عربية عالية الجودة في أبوظبي. وتُعد مثل هذه الشراكات المتميّزة جزءاً محورياً من مهمتنا نحو تمكين ودعم صناعة محتوى عربي عالي الجودة”.

وبدوره قال فادي إسماعيل، مدير عام “شركة O3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي”، “نحن أمام عمل درامي سعودي شبابي بامتياز، طبيعته مختلفة عن الدراما السائدة، أما بطلاته فشابات مكافحات في مقتبل العمر، يواجهن ظروف الحياة المختلفة، فيما يطرح العمل سؤالاً مفاده: هل تتمكن الشابات من اجتياز العقبات التي تواجُههنّ أم يستسلمن في معاركهن الأولى؟”.

وأضاف إسماعيل: “تسعى “O3 للإنتاج /MBC Studios، من خلال أعمالها الأخيرة، لتقديم وجبات درامية متنوعة تغطي مختلف الألوان، كالتاريخي “العاصوف” و”حارة الشيخ”، والاجتماعي “حب بلا حدود”، واليوم نقدم دراما اجتماعية واعدة من نوع آخر، تعتمد بشخوصها وأبطالها على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة، فاتحةً المجال أمام نجمات التواصل الاجتماعي للظهور وإبراز موهبتهن على الشاشة الصغيرة”. وختاماً أثنى إسماعيل على التعاون المتواصل مع twofour54 ، التي تقدم دوماً كل الدعم لإظهار الأعمال التي تتولى شركة ’O3’ إنتاجها في العاصمة الإماراتية على أفضل صورة”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “بنات الملاكمة”، يلعب بطولته كل من ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، عنود السعود، عبير سندر، نورة عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، وبمشاركة زارا البلوشي. يحمل العمل توقيع المخرج سمير عارف وهو من تأليف وسيناريو وحوار أفنان القاسمي.

يُعرض المسلسل على شاشات MBC خلال شهر فبراير 2019.