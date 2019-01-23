وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها بفرع الشؤون الإسلامية بعسير

المواطن - عسير

باشرت وحدة الأحوال المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال لمدة يومين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير، تنفيذًا لمبادرة “نأتي إليك” الخاصة بخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.

وتستقبل الوحدة المتنقلة المستفيدين خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع.