وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

المواطن - جدة

تواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للنساء بداية من يوم أمس الثلاثاء في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ولمدة ثلاثة أيام ، في إطار تنفيذ مبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق المملكة.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”، وتسجيل الواقعات المدنية (ميلاد-وفاة – طلاق )، بالإضافة إلى تعديل المهن وغير ذلك.

وتتواجد العديد من الوحدات المتنقلة في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة الحالية، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المواطنين والمواطنات وتفعيل العمل الميداني داخل القطاع.