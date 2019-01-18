وزارة البيئة تعلن 93 وظيفة إدارية .. هنا رابط التقديم

المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و 39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و 28 على المرتبة السادسة، و 18 على المرتبة السابعة.

ودعا عسيري الراغبين من المواطنين والمواطنات خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة، والحاصلين على درجة “البكالوريوس”، إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك بدءً من يوم الأحد القادم، ولمدة خمسة أيام.