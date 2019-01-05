وزارة التعليم للطلاب والطالبات: عودًا حميدًا

المواطن - الرياض

استقبلت وزارة التعليم الطلاب والطالبات بمناسبة العودة إلى المدارس يوم غد الأحد بجملة “عودًا حميدًا”.

وتنطلق الدراسة غدًا بمختلف المدارس والمناطق والمراحل الدراسية على مستوى المملكة، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تفاعل عدد من الطلاب والمواطنين مع بداية الدراسة بتدشين وسم بعنوان “انطلاق الدراسة غدًا بالتوفيق”، حيث تباينت الردود والتعليقات بين متفاجئ من سرعة انتهاء الإجازة، وبين متفائل مع بداية الدراسة، وآخر يتمنى لو أن الإجازة تطول ولو قليلًا في هذه الأجواء شديدة البرودة.