وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة عن إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، توفر وظيفة شاغرة للعمل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمسمى (Associate PCT User Support Officer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:

– Associate PCT User Support Officer.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/01/19م.

طريقة التقديم:

1- من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- كما يرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected]

لمزيد من المعلومات: عبر هذا الرابط (اضغط هنا).