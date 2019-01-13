وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول في وظائف المديرية العامة للسجون

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1440هـ للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي أول وجندي) رجال.

وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة (أبشر – توظيف) (هنا)

واشترطت وزارة الداخلية الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة الثامنة صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وملف تقديم وقلم أزرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها و(6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف).

كما اشترطت وزارة الداخلية إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف وأصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة، بالإضافة إلى إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر توظيف) (هنا) خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحا إلى يوم الخميس 20 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً .

واشترطت لالتحاق الرجال برتبة جندي أول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة.