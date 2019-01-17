وزارة الدفاع تفتح باب القبول في قوة الأمن والحماية الخاصة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة “جندي” في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة شهادات الثانوية العامة، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

. أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

. حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

. ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

. اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، واختبار التخصص.

. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

. أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على وإجراءات التقديم والقبول، عبر الرابط التالي: (هنا)