وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة جندي إلى رتبة رقيب في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد لتقديم على الوظائف المعلنة في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك يوم الأحد الموافق 1440/05/21 الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً يوم الاثنين الموافق 1440/05/29



يذكر أن شروط التقديم العامة في الوظائف العسكرية تتضمن ما يلي: ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد ( هنا يذكر أن شروط التقديم العامة في الوظائف العسكرية تتضمن ما يلي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.