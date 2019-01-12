وزارة العدل تدرّب 16 ألف موظف من منسوبيها

المواطن - واس

دربت وزارة العدل نحو 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم لـ400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.

وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجًا شملت مجالات عدة منها ما يختص بالإدارة العامة، المحاسبة، الموارد البشرية، الاقتصاد والميزانية، العلاقات العامة والإعلام، تطوير القيادات، القانون، إحصاء، سلوكية وإدارية، الحاسب الآلي، برامج متخصصة، الأمن والسلامة، والإدارة الصحية.

وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد (1347) متدربًا خلال العام 1439هـ، تلاها مجال الحاسب الآلي حيث شارك فيه (471) متدربًا، ثم السلوك التنظيمي (434) متدربًا، ثم الإدارة العامة (347) متدربًا.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين، حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وقامت الإدارة في هذا المجال بتنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم، وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتهم لا سيما فيما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.