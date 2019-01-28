وزير الإسكان يرد على المتضررين من الصندوق العقاري.. وهذا وعده للمواطنين

المواطن - الرياض

رد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على المتضررين من الصندوق العقاري وقال: إن الوزارة خدمت عددًا كبيرًا منهم، والمتاح الآن هو تحويلهم للمؤسسات المالية.

وأضاف الحقيل في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن مديونية صندوق التمويل العقاري 150 مليار ريال، ولم يعد بإمكانه إقراض المزيد، وتحويل الناس للبنوك ليس هروبًا من المشكلة، بل إيجاد حل للمواطن.

وتابع: “تعاقدنا مع 70 مطورًا من القطاع الخاص، 50 منهم بدؤوا العمل على مشاريع في أكثر من منطقة سعودية، وأكثر من 25 مشروعًا سوف يتم تسليمها في 2019”.

ووعد وزير الإسكان بقوله: “في 2020 سأرفع نسبة تملك السعوديين من المنازل إلى 60%”.