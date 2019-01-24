وزير الإعلام اليمني: الحوثيون استهدفوا المطاحن وصوامع الغلال بالحديدة

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الميليشيا الحوثية الإيرانية استهدفت مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 ملايين شخص ولمدة 3 أشهر، وقوات الجيش بدعم من التحالف تحاول إخماد الحريق.

ونشر وزير الإعلام، عبر حسابه الرسمي، صورًا مفزعة لجداريات علقتها الميليشيا الحوثية في جامعة صنعاء لإحياء ما تسميه يوم الشهيد المحزن، مضيفا: “بدلا من أن يتخرج هؤلاء المغرر بهم أطباء ومهندسين ومحامين ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع زجت بهم الميليشيا في حروب عبثية مع الشعب اليمني تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية في المنطقة”.

وأضاف بقوله: “في جريمة مزدوجة نهبت الميليشيا الحوثية الإمدادات الغذائية ورواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري وتسببت في شلل القطاع الاقتصادي والخاص، وتعمدت تجويع المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية لإجبارهم على التوجه لجبهات القتال مقابل صرف مرتبات لإعالة أسرهم وتسديد التزاماتهم”.

وقال: “ما زال المجتمع الدولي يكتفي بمشاهدة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وكأن ما تقوم به من قتل وتشريد ونشر للمجاعة والفقر والمرض لا يعنيه الغريب أنه مع كل تقدم للجيش الوطني ينهض العالم للحديث عن السلام، فيما كل محافظة تتحرر يتحرر معها الناس وتعود مظاهر الحياة تدريجيا”.