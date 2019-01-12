وزير الإعلام يناقش مع رؤساء تحرير الصحف أفكار ومبادرات تطوير العمل الصحفي

المواطن - واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بمقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض، رؤساء تحرير الصحف السعودية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الإعلامي وسبل دعمها وتطويرها، إضافة لبحث المشاريع والمبادرات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل الصحفي.

وأكد معاليه أهمية الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة، وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته على الأصعدة كافة، مثمناً الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعمل الإعلامي، الذي أثمر عن نهضة بشرية وتقنية هائلة في المجال الإعلامي بالمملكة.



عقب ذلك تجول رؤساء تحرير الصحف في مقر وكالة الأنباء السعودية يرافقهم معالي رئيس الوكالة الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين، واطلعوا على سير العمل في إدارات “واس” وأقسامها وقاعاتها التي تضم قاعات التحرير، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد، والمركز الإعلامي، الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة.



واستمعوا إلى شرحٍ مفصل من المسؤولين في ” واس ” عن آلية العمل الإعلامي اليومي، ومراحل بث الخبر وفق الإمكانات الفنية والتحريرية، والأسلوب الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف المصادر والمواد الإعلامية حتى وصوله إلى المتلقي عبر البث في النظام الآلي لـ” واس ” والبوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.

وأعرب رؤساء تحرير الصحف، عن سعادتهم بزيارة “واس” ولقاء منسوبيها، والاطلاع على أعمالها، منوهين بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة، وتطويعها بما يسهم في تحقيق عملٍ إعلامي يواكب التطور والنهضة التي تشهدها وسائل الإعلام المختلفة.