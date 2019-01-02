وزير التعليم في أول تغريدة له: سنتجاوز التحديات ونقود التحول لتطوير الأداء

المواطن - الرياض

تقدم وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ بعظيم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية بتعيينه وزيرًا للتعليم، سائلاً اللهَ التوفيق في تحقيق تطلعاتهما لتطوير قطاع التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية السعودية 2030.

وتابع في تغريدة له بحسابه الرسمي : “يطيب لي وأنا أتشرف بخدمة التعليم في وطننا العزيز أن أؤكد أهمية العمل الاستراتيجي الذي يمكِّن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والمعلمين والمعلمات والمدربين وكافة منسوبي التعليم لنعمل معًا على تجاوز التحديات وقيادة التحول وتطوير الأداء في منظومة التعليم”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، العزم على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، مجددًا توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقًا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء بعد إعادة تشكيله وفقًا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الخميس الماضي.

وأكد خادم الحرمين أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، معربا ـ حفظه الله ـ عن ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.