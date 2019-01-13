وزير الثقافة ينعى منيرة موصلي .. آثار خطواتها على سلالم اللون

المواطن - الرياض

نعى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الفنانة التشكيلية منيرة موصلي التي وافتها المنية أمس.

وقال الوزير في تغريدة له عبر تويتر : رحمة الله على الفنانة التشكيلية منيرة موصلي، وعرفانًا وتقديرًا لإسهاماتها وجهودها سنطلق اسمها على إحدى دور العرض الفنية في المملكة.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قد وجّه في وقت سابق اليوم بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي -رحمها الله- على إحدى دور العرض الفنية في المملكة، عرفاناً وتقديراً لإسهاماتها ومنجزاتها في دعم الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الفنانة منيرة موصلي التي وافتها المنية أمس الجمعة، وهي من رائدات الحركة التشكيلية السعودية، ونالت خلال مسيرتها الفنية، جوائز محلية ودولية، إضافة إلى إقامة معارض فنية عديدة استطاعت من خلالها تقديم إضافة قيمة فنية إلى الفن السعودي منذ أول معرض فني لها في محافظة جدة عام 1972.

ولدت الفنانة منيرة موصلي في العاصمة المقدسة مكة المكرمة عام 1954، ودرست في كلية الفنون الجميلة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1974، ونالت الدبلوم في فن التصميم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، وعملت في ذات العام في شركة أرامكو السعودية كمسؤولة عن المطبوعات في إدارة العلاقات العامة آنذاك.

أضافت منيرة موصلي إلى الحركة التشكيلية السعودية خلال مسيرتها العملية التي امتدت لأكثر من 40 عامًا منذ معرضها الأول حتى وفاتها كما نشرت أعمالها الفنية في العديد من الصحف العربية والمحلية.

شاركت منيرة موصلي في العديد من المعارض الفنية الدولية في دبي والمنامة إضافة إلى الرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية.