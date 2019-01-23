وزير الصحة يكرم المتميزين في أكاديمية طب الأسرة للتجمع الصحي الأول بالشرقية

المواطن - الدمام

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مديري البرامج للدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودي لطب الأسرة، في اللقاء السنوي لمديري برامج الدراسات العليا لطب الأسرة في المناطق، وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية، هشام بن إبراهيم الخشان، ومدير عام مركز الدراسات العليا لطب الأسرة، باسمة الخضير، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض يوم الاثنين الماضي.

وكُرمت ندى عبدالرحمن البونيان رئيسة أكاديمية طب الأسرة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ووليد الحربي نائب رئيس أكاديمية طب الأسرة في التجمع، كما تم تكريم عدد من المدربين المميزين في الأكاديمية ومنهم: إلهام الجناحي وتغريد الشعبان وأريج القحطاني، بالإضافة لتكريم سارة القحطاني كأفضل متدربة في الأكاديمية.

من جهتها، قدمت ندى البونيان شكرها الجزيل للدكتور توفيق الربيعة وهشام الخشان وباسمة الخضير، على إتاحتهم هذه الفرصة حيث قالت: “شكراً لأنهم جعلونا شركاء معهم في تحمل مسؤولية تدريب الأطباء وتخريجهم في طب الأسرة، كما أشكر فهد العتيبي مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمع وعبدالعزيز الغامدي الرئيس التنفيذي للتجمع على دعمهم المستمر، فنحن الآن لا نزال في مرحلة التخطيط والدعم لم يتوقف سواء من الوزارة ومن التجمع، نشكر لهم اهتمامهم بطب الأسرة واهتمامهم بالتدريب لهذا التخصص الإنساني”.

الجدير بالذكر، أن أكاديمية طب الأسرة هي ثالث أكاديمية على مستوى المملكة، والتي ستبدأ بإذن الله في 1 أكتوبر 2019م، حيث ضمت حتى الآن 133 متدرباً في جميع مستوياتها الأربعة، وتهدف إلى زيادة جودة التدريب وأعداد القبول، حيث سيكون سيتم مضاعفة أعداد قبول المتدربين في الأكاديمية للعام المقبل، كما أنها تسعى لتخريج وتأهيل كوادر متخصصة ومعتمدة في “طب الأسرة” وتقديم أحدث أنواع التدريب على مستوى علمي عالمي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعة الأيرلندية لأطباء العموم وشركة “Iheed electronic learning company” للتعليم الإلكتروني.