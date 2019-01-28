وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية

المواطن - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، للمشاركة في إحدى جلساته النقاشية.

وكان البرنامج قد انطلق في وقت سابق اليوم تحت رعاية ولي العهد.

ويمثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عصرًا جديدًا للازدهار الصناعي والاقتصادي في المملكة، فهو يستثمر موقع المملكة الاستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود واعد.

يذكر أنه تم تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات في المملكة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي تم تدشينه اليوم برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.