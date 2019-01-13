وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة القصيم

المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن رغبتها بسد الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها الموضحة في الجداول المرفقة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.

شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

3- أن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

4- يشترط للمتقدم للتعيين في عمادة الخدمات التعليمة إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً.

5- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية له.

6- أن يجتاز المتقدم أي شروط مطلوبة من مجلسي القسم والكلية المختصين.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

3- صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

4- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

5- صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

6- موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

إرشادات:

1- التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.

2- على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، الاطلاع على الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

3- يتم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلات المتقدم بتعبئة جميع حقول نموذج التقديم في البوابة الإلكترونية للتقديم على الوظائف الأكاديمية عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ورفع جميع المستندات المطلوبة على صيغة PDF.

4- في حالة وجود أي استفسار عن طريقة التقديم أو رفع المستندات المطلوبة أو متابعة الطلب يرجى الاتصال على الهاتف (0163800050) تحويلة (1163-1993-8670) أو على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

5- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/05/07هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/05/20هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).