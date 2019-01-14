وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة جازان

المواطن - جازان

أعلنت جامعة جازان عن طرح وظائف معيد في الجامعة للمواطنين من الجنسين. وطالبت إدارة الجامعة جميع الراغبين والراغبات في المنافسة على شغل الوظائف الأكاديمية التقدم بالطلب مباشرة علماً بأن فتح بوابة التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد 1440/05/21هـ إلى يوم السبت 1440/05/27هـ.

ومن ضمن الشروط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية (انتظام) من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (يلزم معادلة الشهادة إن كان حاصل عليها من خارج السعودية) وذلك خلال الأعوام التالية (1436/1437 و 1437/1438 و 1438/1439هـ و 1439/1440هـ الفصل الدراسي الأول).

ألا يقل التقدير العام في المرحلة الجامعية عن جيدجداَ وألا يتجاوز العمر عند التقديم (29 سنة هجري) لحملة الشهادة الجامعية (و34 سنة هجرية لحملة درجة أكاديمية أعلى).

ألا يكون المتقدم على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله لأسباب تأديبية ويشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة.

اجتياز المتقدم للاختبارات التي تجريها الكليات المعنية والمقابلات الشخصية وحصول المتقدم على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS أو ما يعادلها) ودرجة القدرات العامة للجامعيين وشهادة سنة الامتياز وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).