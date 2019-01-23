وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للعنصرين الرجالي والنسائي، وترغب شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً من حملة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة، وبفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

وبينت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

– أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً بالنسبة لوظائف معيد.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (45) سنة هجرية لوظائف أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (29) سنة هجرية لوظائف معيد.

– أن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الإلكترونية اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 17-05-1440هـ، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 25-05-1440هـ، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عبر الدخول على الراب التالي: (هنا)