وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة تبوك

المواطن - تبوك

أعلنت جامعة تبوك عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بدرجة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين (رجال ونساء) في المركز الرئيسي في مدينة تبوك والكليات الجامعية بالمحافظات التابعة لها في (أملج، الوجه، حقل، ضباء، تيماء) خلال الفترة من الثلاثاء 1440/5/9هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/5/16هـ.

وقالت جامعة تبوك إن الكليات التي تحتاج للوظائف هي:

1- كلية التصاميم والفنون (نساء فقط)

2- كلية الشريعة والأنظمة (للجنسين)

3- كلية العلوم (للجنسين)

4- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات (للجنسين)

5- كلية العلوم الطبية التطبيقية (للجنسين)

6- كلية الصيدلة (للجنسين)

7- كلية المجتمع (للجنسين)

8- كلية إدارة الأعمال (للجنسين)

9- كلية الطب (للجنسين)

10- كلية التربية والآداب (للجنسين)

11- كلية الهندسة (رجال فقط)

12- الكلية الجامعية بأملج (للجنسين)

13- الكلية الجامعية بالوجه (للجنسين)

14- الكلية الجامعية بحقل (للجنسين)

15- الكلية الجامعية بضباء (للجنسين)

16- الكلية الجامعية بتيماء (للجنسين)

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير (جيد) فما فوق في درجة البكالوريوس وأن تكون شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وامتداداً لمرحلة البكالوريوس والماجستير وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) قد تمت بنظام الانتظام.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة عند تاريخ الإعلان عن الوظيفة وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة عند تاريخ الإعلان عن الوظيفة مع ضرورة إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

وأوضحت جامعة تبوك أن التقديم متاح عبر الموقع الرئيسي الجامعة (هنا).