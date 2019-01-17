وظائف أكاديمية وصحية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. محاضر في إدارة النظم الصحية.

. محاضر في المجتمع والصحة البيئية.

. محاضر في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي.

. محاضر في المعلوماتية الصحية.

. مشرف عيادة طب الأسنان.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 11 جمادى الأولى 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 17 جمادى الأولى 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)