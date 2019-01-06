وظائف إدارية شاغرة بهيئة تنمية الصادرات السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة، لحملة درجة الدبلوم في السكرتارية أو ما يعادلها، للعمل بمسمى (مساعد تنفيذي)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة الدبلوم في السكرتارية أو ما يعادلها.

3- خبرة من سنة لسنتين خبرة في السكرتارية.

4- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

5- مهارة إدارة المكاتب.

6- مهارة إدارة السجلات والوثائق.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الأحد بتاريخ 2019/01/06م وينتهي بتاريخ 2019/03/07م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).