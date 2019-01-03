وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي سوق رأس المال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أول إدارة الميزانية وأداء الشركات: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الإدارة، المحاسبة)، أو أي في مجال ذي الصلة.

. أخصائي أول إدارة المشاريع المالية: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، المحاسبة، تخطيط التنمية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. الرئيس التنفيذي للعمليات: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والإدارة).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 28 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).