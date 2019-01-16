وظائف إدارية شاغرة في الزامل القابضة بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاتصالات).

. مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تنمية الموارد البشرية).

. مدير الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو هندسة التصنيع).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).