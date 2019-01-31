وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة لخدمات الأعمال

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال- التابعة للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة ثقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول تسويق رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

. مدير عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).