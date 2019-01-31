وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي منتجات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي الشبكات الذكية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات).

وأوضحت شركة موبايلي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2019م.

وأشارت شركة موبايلي، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).