وظائف إدارية شاغرة في طيران السعودية الخليجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظيفة المتاحة على مسمى:

. مدير الاتصالات التسويقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

. أخصائي التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي تصميم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.