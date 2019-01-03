وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تدريب وتعليم المصدرين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير المعلومات والدراسات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).