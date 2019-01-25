وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الفيصل الأهلية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في قسم العلاقات الخارجية بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

. مسؤول التنمية وتطوير الأعمال: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مدير أول العلاقات الخارجية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يناير 2019م.

وأشارت الجامعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)