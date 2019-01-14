وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية المودة في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية المودة الخيرية للتنمية الأسرية عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة جدة.

وبيّنت الجمعية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير تنفيذي- متفرغ: دبلوم سكرتارية.

. أخصائي اجتماعي- متفرغ (عدد 4 وظائف): بكالوريوس خدمة اجتماعية.

. مستشار قانوني- متعاون: بكالوريوس قانون/ شريعة.

. موثق عدلي- متعاون: بكالوريوس شريعة/ دراسات إسلامية.

. محاسب- متفرغ: بكالوريوس/ دبلوم محاسبة.

. مصمم جرافيك- متفرغ: الشهادة الجامعية في جرافيك ديزاين.

وأوضحت الجمعية أنَّ على الراغبين بالتقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ 25/ 5/ 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م.