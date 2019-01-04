وظائف إدارية شاغرة لدى سيمينس الألمانية في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مدير مطالبات المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. محام تجاري: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

. مدير أول المشروع- نظم أمن المؤسسات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 2 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)