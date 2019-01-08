وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أبيات في الرياض

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أبيات في الرياض

2019/01/08
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أبيات الكويتية “ABYAT”- المتخصصة بمجال مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي بالتجزئة- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب عام.

– محاسب أول.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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