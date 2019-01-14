وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ثقة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال- التابعة للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة ثقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التواصل الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مصمم واجهات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، أو الاتصالات المرئية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت شركة ثقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)