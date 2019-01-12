وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Panalpina بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ‏بانلبينا “Panalpina”- المتخصصة في مجال التوريد العالمية والشحن البحري والجوي ونقل البضائع والخدمات والمعلومات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة)؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وبينت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير تطوير الأعمال (الرياض).

. مدير تطوير الأعمال (جدة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).