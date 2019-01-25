وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة عصام قباني في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق التدريب (للجنسين/ جدة).

. محلل الأعمال (للجنسين/ جدة).

. مشرف مبيعات (للرجال/ الرياض، وجدة، والدمام).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)