وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة لاند مارك بالرياض وأبها

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في كل من الرياض وأبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (الرياض).

. رئيس البضائع البصرية (الرياض).

. مساعد مدير متجر (أبها).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).