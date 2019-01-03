وظائف إدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار قانوني أول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل درجة الماجستير.

– مشرف إدارة عمليات الأعمال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– مساعد قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).