وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (عدد 4 وظائف للجنسين/ جدة).

. مراقب جودة (للرجال/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)