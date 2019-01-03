وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة صلة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

– منسقة المبيعات: مؤهل جامعي في تخصص ذي الصلة.

– مساعدة تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مدخلة بيانات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).