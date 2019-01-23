وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة غازكو

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة غازكو

2019/01/23
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1910
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق رواتب (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، المحاسبة).

. ممثل مركز اتصال (للرجال): شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم