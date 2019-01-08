وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة ياسرف للتكرير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق ثالث تصدير المنتجات والسفن اللوجيستية (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مستشار تجاري ثالث (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، التسويق).

– مستشار تجاري رابع (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو التسويق).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)