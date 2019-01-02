وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف صحة وسلامة (للرجال).

– سكرتير المدير التنفيذي (للنساء).

– محصل ديون (عدد وظيفتين/ للرجال).

– منسق مشتريات (للرجال).

– أمين مستودع (للرجال).

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)